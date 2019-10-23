Şarkıcı Alya kimdir? Popçu Alya kaç yaşında? sorularının yanıtı merak ediliyor. Şarkıcı Alya, Rising Star yarışmasıyla tanındı. Alya, Demet Akalın, Gülben Ergen, Fuat Güner, Mustafa Sandal'ın jüri koltuğunda oturduğu Rising Star'da yüzde 92 oyla rekor oy almıştı. Peki, Şarkıcı Alya şimdi ne yapıyor? Şarkıcı Alya ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

Aslen Slovenyalı olan Alya, 28 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya geldi. Mimar Sinan Konservatuar mezunu olan Alya, klasik müzik üzerine flüt eğitimi aldı. Avrupa’da dereceler aldıktan sonra Türkiye’ye döndü. Rising Star yarışmasına katıldı ve herkesi kendisine hayran bıraktı. Oyunculuk eğitimi de alan Alya, Cem Yılmaz ile reklam filminde oynadı.

Öğretmen Kemal dizisinde rol aldı. Kariyerinin ilk başlarında İngilizce şarkılar yazan Alya, daha sonra Türkçe şarkılar seslendirmeye başladı.