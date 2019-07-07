Şarkıcı Alişan’ın oyuncu eşi Buse Varol tatil hazırlığında

Sabah saatlerinde geldiği AVM’de kısa bir alışveriş yapan oyuncu, kendine yöneltilen sorulara her zaman olduğu gibi samimi cevaplar verdi. Tektaş, “Çeşme’ye tatile gidiyoruz. Bir hafta kalıp döneceğiz, Burak, uyuyorken almam gereken şeyler vardı onları almaya geldim” dedi. Ayrıca doğum sonrası verdiği kilolarla da dikkat çeken Buse Varol, doğum sonrası sıkı bir diyet programı ve sporla dört ayda, yirmi bir kilo verdiğini açıkladı.