Şarkı yazdığı son kadın olacak

Aynı sahneyi Hande Erçel’e de yaşatan Murat Dalkılıç ‘her aşkına şarkı yazıp Harbiye’de onlara serenat yapıyor’

iddiaları üzerine sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Harbiye Açıkhava’da sevgilisi Hande Erçel’in gözlerinin içine bakarak şarkılar söyleyen yakışıklı popçu, “Seni gördüğüm andan beri tüm güzel şarkılar sana söylenmeli, iki gözümün çiçeği...” ifadelerini kullandı.

Güzel oyuncu da ‘Mutluluğumsun’ yazdı. Dalkılıç’ın, bu paylaşımla ‘şarkı yazdığım son kadın Hande olacak’ demek istediği anlaşıldı.