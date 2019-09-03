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03 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 23:25:34

Şarkı yazdığı son kadın olacak

Murat Dalkılıç, 4 yıl önce sevgilisi olan eski eşi Merve Boluğur için şarkı besteleyip Harbiye Açıkhava konserinde söylemişti.

Aynı sahneyi Hande Erçel’e de yaşatan Murat Dalkılıç ‘her aşkına şarkı yazıp Harbiye’de onlara serenat yapıyor’

iddiaları üzerine sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Harbiye Açıkhava’da sevgilisi Hande Erçel’in gözlerinin içine bakarak şarkılar söyleyen yakışıklı popçu, “Seni gördüğüm andan beri tüm güzel şarkılar sana söylenmeli, iki gözümün çiçeği...” ifadelerini kullandı.

Güzel oyuncu da ‘Mutluluğumsun’ yazdı.  Dalkılıç’ın, bu paylaşımla ‘şarkı yazdığım son kadın Hande olacak’ demek istediği anlaşıldı.

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