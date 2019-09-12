12 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 03:05:02
Sarışın bayan ricası
Başrollerini yakın arkadaşı Ahmet Kural ile paylaştığı “Baba parası” filmi için imaj değişikliği yapan oyuncu Murat Cemcir önceki akşam Arnavutköy’deydi.
Çıkışta gazetecileri karşısında gören Murat Cemcir “Sarışın bir bayan değil, menajeri Gülay hanım ile birlikte yemek yedi derseniz sevinirim” şeklinde ilginç bir istekte bulundu.
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