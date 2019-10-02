02 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 22:10:47
Sarı şeker
Türk müziğinin Divası Bülent Ersoy, menajeri ve modacı Canan Yaka ile birlikte önceki akşam geç saatlere kadar Nişantaşı'nda bir mekanda oturdu.
Sarı ağırlıklı giyindiği için kendisine 'sarı şeker' denilince kahkaha atan usta sanatçı ''Bu gece çok keyifliydi çok güldük, siz de güldürdünüz beni'' diyerek taksiye bindi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
Cami tuvaletinde boğazından bıçaklandı! Olayın aslını anlattı: "Ben senin baban yaşındayım" deyip...
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Ünal Kaplan’ının vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
- Hesabımı Miray'a verdim
- Seren Serengil dava açmıştı! Yaşar İpek 3 gün cezaevinde yatacak
- Terörden temizlenen Kato Dağı'nda Manuş Babalı festival
- Diriliş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'ten büyük fedakarlık