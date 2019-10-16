16 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 21:39:39
"Sara'yı 6 yıldır görmedim"
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un 2013 yılında birlikte bir reklam filminde rol aldığı Sara Sampaio ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Başak Dizer'le mutlu bir evliliği olan yakışıklı oyuncu “Hiçbir belge ve delil olmadan, medya aracılığıyla evliliğime dair gerçek olmayan söylemleri kabul edemem. Eşimle henüz birlikteliğimizin başlamadığı bir dönemde, 2013 yılında reklam filmi çektiğim ve bir daha hiç karşılaşmadığım mesai arkadaşımla 'bir ilişki yaşıyor mu' denilmesi anlaşılır gibi değil. Yasal haklarımı kullanacağım” dedi.
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