"Sara'yı 6 yıldır görmedim"

Başak Dizer'le mutlu bir evliliği olan yakışıklı oyuncu “Hiçbir belge ve delil olmadan, medya aracılığıyla evliliğime dair gerçek olmayan söylemleri kabul edemem. Eşimle henüz birlikteliğimizin başlamadığı bir dönemde, 2013 yılında reklam filmi çektiğim ve bir daha hiç karşılaşmadığım mesai arkadaşımla 'bir ilişki yaşıyor mu' denilmesi anlaşılır gibi değil. Yasal haklarımı kullanacağım” dedi.