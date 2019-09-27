Sapığı sonunda hapiste

KORUMALARI FARK ETTİ

ABD’li şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus’un kâbusu sona erdi. Uzun süredir şarkıcının peşinde olan David Rumsay isimli adam, Cyrus’un Las Vegas’taki konserine gitti. Ünlü yıldızın korumaları tarafından kalabalıkta fark edilen sapık, takip sonucu yakalandı. Polise teslim edilen Rumsay, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 26 yaşındaki Cyrus’u hamile bırakmakla da tehdit eden Rumsay'in yakalanması üzerine sanatçı rahat bir nefes aldı.