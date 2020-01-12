Sandal'dan Emine itirafı

Mustafa Sandal, "Kitabınızı ilk kime imzalayıp verdiniz?" sorusuna karşılık, "Evime gelen ilk üç kitabımın birini anneme diğerini kendime sakladım. Diğer kitabı ise size söyleyemeyeceğim birine verdim. Adını verirsem ortalık karışır" dedi.

Kitapta eski eşi Emina Jahoviç'ten övgüyle bahsettiğini dile getiren şarkıcı, "Emina iki çocuğumun annesi. Annemden sonra en kıymetli kadın benim için. Her zaman onun iyi olması çok önemli" dedi. Boşanma sürecinde Türk toplumuna örnek olmaya çalıştıklarını dile getiren Sandal, "Emina'ya saygım sonsuz" şeklinde konuştu.