'Sanatçının S’si olamazsın’ 

Ancak hemofili hastası olduğunu iddia eden bir takipçisi, “Ben hemofili hastasıyım İzmir Ege Üniversitesi’nde gerçekleşen organizasyona sizi davet etmiştik ne yazık ki sizde annenizin izin vermediği gerekçesiyle katılmadınız. Gözümde sanatçının S’si bile olamazsınız” yazdı. Neye uğradığını şaşıran Özlem Yıldız şu açıklamayı yapma gereği duydu: “Beyefendi, benim böyle bir organizasyondan haberim yok. Annem de iş hayatımda hiçbir zaman bir müdahalede bulunmadı. Nasıl, nereden böyle bir fikriniz oldu bilmiyorum o yüzden yazdıklarınızı kabul edemeyeceğim.”