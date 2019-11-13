Sanatçılardan anlamlı düet

Poll Production Polat Yağcı önderliğinde hazırlanan şarkıyı Mustafa Sandal, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Murat Dalkılıç seslendirdi. ‘Daha Yeşil Bir Türkiye’ için hazırlanan şarkının aranjörlüğünü Ceyhun Çelikten üstlendi.