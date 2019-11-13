13 Kasım 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 11:22:16
Sanatçılardan anlamlı düet
"11 Kasım'da 11 milyon fidan" sloganıyla başlatılan dünyanın en büyük ağaçlandırma projesine, sanatçılar da Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca’ şarkısıyla destek oldu.
Poll Production Polat Yağcı önderliğinde hazırlanan şarkıyı Mustafa Sandal, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Murat Dalkılıç seslendirdi. ‘Daha Yeşil Bir Türkiye’ için hazırlanan şarkının aranjörlüğünü Ceyhun Çelikten üstlendi.
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