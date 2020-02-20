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20 Şubat 2020 Perşembe 16:54:01 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 17:18:55

Sanatçı Yusuf Güney: Elazığ'da iki ailemize ev hediye edeceğiz

Sevilen popçu Yusuf Güney, yaptığı yardımlarla muadilleri arasında dikkat çekiyor. Güney, depremin ardından Elazığ'a gittiğini belirterek, "Hayırsever dostlarımdan yardım topladık aramızda. Elazığ'da iki ailemize ev hediye edeceğiz." dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Güney ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Güney, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanını gezdiğini ve projelere katıldığını söyledi.

Elazığ'daki depreminin herkesi üzdüğünü belirten Güney,  "Elazığ'da 6 gün kaldım. Halkımızla iç içeydik. Karınca kararınca, ufak tefek bir şeyler yapmaya çalıştım. Yapılması gereken çok şey var. Devletimizin bütün kurumları bu süreci en doğru şekilde halledecektir." diye konuştu. 

Elazığ ile ilgili projeler hayata geçireceğini anlatan Güney, şu değerlendirmede bulundu: 

"Hayırsever dostlarımdan yardım topladık aramızda. Elazığ'da iki ailemize ev hediye edeceğiz. O süreçte bulunacağız önümüzdeki haftalarda. Bunun dışında onların her zaman yanındayım. Sadece Elazığ değil, nerede ihtiyaç varsa oraya seve seve koşar adımlarla gideceğimden herkes emin olabilir."

Türk milletinin yardımseverliğinin tartışılmaz olduğunu dile getiren Güney, "Bizzat AFAD depolarını gezerek gördüm, inanılmaz bir yardım yapılmış. Çok duygulandırıcı bir tablo." dedi.

Güney, toplumun tüm kesimleri gibi sanatçıların da Elazığ depreminde ciddi bir duyarlılık gösterdiğini ifade etti. 

AA

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