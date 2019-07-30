Sanat dünyasından destek

Ali Nurşani’ye yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın “Değerli halk ozanımız için gerekli işlemler bakanlığımızca başlatılmıştır. Hassasiyetinize ve halkımızın ozanımız için verdiği desteğe ayrıca teşekkür ederim” açıklamasının ardından Işın Karaca, Reynmen ve Haluk Levent gibi isimler de destek mesajı yayınladı. Ünlü isimler hem halk ozanı için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi hem de Sağlık Bakanlığı'na teşekkürlerini iletti.