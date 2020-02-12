Samyeli'yi kızdıracak yorum: Kocasını aldatmanın bedelini ödüyor, ödemeye de devam edecek

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğunu öğrenen Defne Samyeli, dün ihanete uğradığın kabul etti.

Samyeli, gazetecilere yaptığı açıklamada "Size magazin basınına bir sözüm vardı. Asılsız haberlerden dolayı ön yargılarım var. Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım. O haberi aslında işini sağduyuyla yapan arkadaşlar yapmış. Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım. O duyguyla sert bir yazı yazdım. Ben sizi nasıl asıl haberlerde mazur gördüysem, siz de beni mazur görün" dedi.

"BEDEL ÖDÜYOR"

Defne Samyeli'ye destek olanlar kadar tepki gösterenler de oldu. Usta gazeteci Aziz Üstel, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Magazin dediğimiz dedikodu sayfalarının mezesi olmuş kadınlar var. Defne H. zamanında kocasını aldatıp yuvasını dağıtmanın bedelini ödüyor; ödemeye de devam edecek; bunlara zaman harcamayın lütfen." ifadelerini kullandı.

Samyeli'nin eski eşi Eren Talu, 2010 yılında yaptığı açıklamada El Cezire televizyonunda program yapan Richard Gizbert'le aldatıldığını itiraf etmişti.