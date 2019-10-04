Şampiyon olamadı

Dizinin çekim maliyetinin de fazlasıyla yüksek olmasından dolayı, ani bir kararla 16. bölümde projeye son verme kararı alındı.

Şampiyon, böylelikle 13 bölüm sonra ekran macerasına veda edecek. Tolgahan Sayışman, Şampiyon dizisi için boks eğitimi almıştı. Eğitim nedeniyle vücudunda morluklar oluşunca, eşi Almeda şu sözlerle sitem etmişti: “Tamam boks dedik, dizi dedik, odur budur şudur dedik. Kabul! Ama bu ne? Kocamı ne hale getirdin Şampiyon!”