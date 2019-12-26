Sahte Alişan'a dikkat

“Kitabıma Ses Ol” projesi kapsamında şarkıcı Alişan görme engelliler için Cemil Meriç’in “Bu Ülke” isimli kitabından 5 sayfa seslendirdi. Anlamlı proje için dün Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’na giden şarkıcı son günlerde bir hayranının adına açtığı sahte Facebook hesabıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ünlü türkücü, “Öyle bir Facebook hesabım yok. Adıma bazı paylaşımlar yapılmış arkadaşlık teklifleri olmuş. Bazıları da benmişim gibi yazışmışlar. O yüzden buradan herkese bir kez daha uyarıyorum gerekli hukuki işlemi başlattık” dedi. “Benim Facebook'ta açıldığı günden bu yana hiçbir hesabım olmadı. Sadece İnstagram ve Twitter hesabım var onlarda zaten mavi tikli hesaplardır” diyerek sevenlerini uyaran Alişan, “Onun dışında bir yerden gelecek mesajlara lütfen hiç kimse itibar etmesin. Yıllar önce bir hayranımın yaptığı bir sayfaymış. Aslında kötü niyetle yapılmamış ama şimdi kötü niyet var. Bana ait olmayan telefon numaraları paylaşılmış. Bana buradan ulaşabilirsiniz yazılıp birtakım konser görüşmeleri yapılmış. Gerçek Alişan’mış gibi davranmış artık kendini ben sanıyor herhalde o yüzden daha kötü bir şey olmadan birilerini kandırmadan hukuki yollara başvurduk” diye konuştu.

GÖRME ENGELLİLERE KİTAP OKUDU

Alişan, görme engelliler için Cemil Meriç’in “Bu Ülke” isimli kitabından 5 sayfa seslendirdi. Engelli bir öğrencinin sosyal medyadaki çağrısına duyarsız kalmayan sanatçı, dün ziyaretini gerçekleştirdi. Engelli müzik grubuyla birlikte şarkılar söyledi.