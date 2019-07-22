Sahnede olay var

Keyifli başlayan konsere, seyirciler arasında yaşanan olay damgasını vurdu. 6 kişilik genç bir ekip, yan masadan kendilerine laf atıldığını fark edince olaya müdahale etmek istedi. Bu durumu gören güvenlik ekipleri ise 6 kişilik grubu yaka paça dışarı attı. Yaşanan arbedenin ardından darp raporu alan, telefonları kırılan gençler savcılığa giderek şikayetçi oldu. Yaşanan arbedeyi sahneden hayretle izleyen Özbey ise ortalığın sakinleşmesiyle konserine kaldığı yerden devam etti.