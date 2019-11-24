Sahnede doğum günü

70. sanat yılını kutlayan efsane piyanist, unutulmaz konserinde F. Liszt’in 1. Piyano Konçertosu’nu seslendirdi. Sahne öncesi doğum günü nedeniyle usta piyaniste pastayla sürpriz yapan orkestra ve festival ekibi, sahnede de Biret’in doğum gününü kutlamayı unutmadı. Konser sonunda seyirciler tarafından 6 kez sahneye davet edilen usta sanatçı, 4 kez bis yaptı. Seyirciler konser sonunda da İdil Biret’i dakikalarca ayakta alkışladı.