Sahnede buluşacaklar

Ünlü popçu Demet Akalın, bu yaz ikinci Harbiye konserini önceki gün gerçekleştirdi. Seyircisini ‘Esiyor’ şarkısıyla selamlayan Akalın, daha sonra ‘Hayalet, Türkan, Giderli ve Tecrübe’ gibi hit parçalarını sırasıyla seslendirerek, Paraf Halkın Yıldızları konseri kapsamında 5 bin kişiyi coşturdu. 11 yıl aradan sonra barıştığı Hande Yener ile birlikte konser vereceğine dair çıkan haberleri doğrulayan popçu, “Müzikal olacak, içerisine biraz da komedi ekleyeceğiz.

Tabi ki şu an bu sadece bir taslak, ama ikimizin ortak kararı oldu. Değişik bir şeyler olsun istiyoruz. Sevenlerimizin gönlünü almak için çok güzel bir şeyler ortaya çıksın diye çalışacağız” dedi. Henüz yüz yüze gelmediklerini sadece telefonda konuştuklarını anlatan Akalın, “Büyüsü bozulmasın çok güzel bir enerjimiz var. Sahnede de yan yana gelmek istiyoruz” diye konuştu. Konserin sonlarına doğru Hande Yener’in ‘Kırmızı’ parçasını seslendiren Akalın “Barıştık o kadar, Hande’ye selam olsun” diyerek konserini bitirdi.

"SEVENLERİMİZİ ÜZDÜK"

Hande Yener de geçen hafta bir konserinde Demet Akalın’dan bahsetmiş, “Yıllardır sevenlerimizi çok üzdük. Zaman zaman hatalar yaptık. Ama artık olgunlaştık. Bu küslük son buldu. Yakında aynı sahneyi paylaşacağız” demişti.