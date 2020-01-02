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02 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 01:50:08

Sahnede 2020 coşkusu

Her zaman olduğu gibi yeni yılı çalışarak karşılayan ünlülerimiz, yine sahnedeydi. 2019'a sevenleriyle birlikte veda eden sanatçılardan geriye renkli görüntüler kaldı.   

Sibel Can tepetaklak 

Kıbrıs'ta sahne alan Sibel Can, şarkı söylerken ayağı takılıp, yere düştü. Güvenliğin yardımıyla toparlanan şarkıcı 'yılın ilk kazası' şeklinde espri yaptı.

Ünlü şarkıcı Sibel Can, 2020'yi Kıbrıs’ta sevenleriyle karşıladı. Geceye özel siyah bir kıyafet seçen Can, sahnede dördüncü parçasını seslendirirken yere düştü. Mekan güvenliği hemen yardıma koşarken, bacağı kanayan Sibel Can’a ilk müdahale düştüğü yerde yapıldı. Bacağına tentürdiyot sürülen şarkıcı, yara bandıyla konserine devam etti. Basın mensuplarının görüntü almaması için otel güvenliği ve korumalar müdahale etti.   

Takıları Hindistan'dan

Usta sanatçı, 'Dünya Güzelleri' adlı televizyon programı için gittiği Hindistan'dan aldığı takılarıyla göz doldurdu.  

Gurme Diva

Sapanca'da sahne aldığı otele Paris'ten aşçı, İspanya'dan ıstakoz, Rusya'dan siyah havyar getirten Bülent Ersoy, arkadaşlarına da ziyafet çektirdi. Bin 500 kişilik salonda yaklaşık 1700 kişiye şarkılarını seslendiren Diva yılbaşı menüsü isteklerini eleştiren Vedat Milör'e cevap verdi. “Gördüğüm kadarıyla tek eksik bu yemekleri değerlendirecek bir eleştirmen” diyen Milor'u yemeğe davet eden Diva, “En iyi gurme benim hayatım” diyerek “Gelsin birlikte yemek yiyelim, hesabı ben ödeyeceğim” dedi.  

Deniz Seki de düşmüştü

Geçtiğimiz cumartesi akşamı bir otelde sahne alan şarkıcı Deniz Seki, platformla aydınlatma arasındaki boşluğu fark edemeyince sert bir şekilde yere düşmüş, Seki'nin yardımına mekan çalışanları koşmuştu.

Para yağmuru

Kıbrıs'ta sevenleriyle buluşan Linet'in sahnesi sırasında başından aşağı paralar yağdırıldı. 2020’den beklentisinin 'bereketli bir yıl olması' olduğunu dile getiren Linet'i görenler, 'Dileği hızlıca kabul oldu, paraya boğuldu' şeklinde espri yaptı.

Eteğindeki taşları dökecek

Geçtiğimiz yıl evlenen ünlüler kervanına katılan Ziynet Sali, 2020'yi Kıbrıs'ta karşıladı. Beyaz kıyafeti ve saçlarıyla dikkat çeken güzel şarkıcı 2019 yılının kendisi için çok güzel geçtiğini söyleyerek, “2020 benim yılım olacak. Eteğimdeki tüm taşları dökeceğim” şeklinde konuştu.

Sempatik ikili Bakü'de

Ünlüler dünyasının en sempatik çifti Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Azerbaycan’daki sevenleriyle birlikte yeni yıla girdi. Bakü’deki Grand Neon’da sahne alan ikili, salonu dolduran konuklara keyifli anlar yaşattı. Renkli giyim tarzlarıyla da büyük beğeni topladılar.

Usta konuk 

Nilüfer ve Kubat, yılbaşı gecesi Günay’da sahne aldı. Türk müziğinin iki sevilen ismini dinlemeye gelenler arasında Orhan Gencebay da vardı. Gencebay’ın 'Gurbet' şarkısını seslendiren Kubat, dinleyenlerden uzun süre alkış aldı. Bir ara Gencebay’ın masasına giden şarkıcı, usta sanatçıyla sarılıp sohbet etti. 

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