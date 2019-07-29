Sahne uğuru Engincan 

Alanı hıncahınç dolduran kalabalığın arasında yer alan Can’ın büyük oğlu Engincan Ural da annesinin fotoğraflarını çekti. Boynundaki fotoğraf makinesiyle konseri takip eden Ural, “Ben genelde annemi hiç yalnız bırakmıyorum. Hep beraberiz, buraya daha çok önem veriyoruz. Annem bizi burada yanında görmek istiyor bir nevi uğuru gibiyiz, farklı bir enerji topluyor” sözleriyle konseri severek izlediğini söyledi.