Sahne hazırlığı bütçeyi zorluyor

Nuhun Gemisi Hotel'de 2 bin 500 kişiye şarkılarını söyleyen Linet, ”Gelirimiz yüksek olduğu gibi giderimiz de yüksek oluyor. İsim tasarımcılarla çalışmak çok maliyetli. Sahneye hazırlık aşaması, makyajı, saçı, takısı her şey çok pahalı. Yani yatırımı yüksek olan bir meslek bizimkisi” diye konuştu.