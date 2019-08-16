16 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 21:41:59
Sahne hazırlığı bütçeyi zorluyor
Ünlü şarkıcı Linet, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı.
Nuhun Gemisi Hotel'de 2 bin 500 kişiye şarkılarını söyleyen Linet, ”Gelirimiz yüksek olduğu gibi giderimiz de yüksek oluyor. İsim tasarımcılarla çalışmak çok maliyetli. Sahneye hazırlık aşaması, makyajı, saçı, takısı her şey çok pahalı. Yani yatırımı yüksek olan bir meslek bizimkisi” diye konuştu.
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