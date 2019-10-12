  • Bist 100
    99027.8
  • Dolar
    5,8886
  • Euro
    6,5138
  • Altın
    281,7820
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rasulayn şehir merkezi kontrol altında. Harekata ait özel görüntüler... Rasulayn şehir merkezi kontrol altında. Harekata ait özel görüntüler...
Fenerbahçe maçı öncesi Yukatel Denizlispor'u yıkan haber! Hugo Rodallega 1 ay yok Fenerbahçe maçı öncesi Yukatel Denizlispor'u yıkan haber! Hugo Rodallega 1 ay yok
Seda Sayan'a kötü haber! Ehliyetine el konuldu Seda Sayan'a kötü haber! Ehliyetine el konuldu
Kenyalı atlet Eliud Kipchoge'den tarihi başarı Kenyalı atlet Eliud Kipchoge'den tarihi başarı
Kıvanç Tatlıtuğ'u yıkan hastalık! Doktorlar 'Uyutalım' dedi, ünlü oyuncu karşı çıktı Kıvanç Tatlıtuğ'u yıkan hastalık! Doktorlar 'Uyutalım' dedi, ünlü oyuncu karşı çıktı
Tolgahan Sayışman: Hem fiziken hem zihinsel yorgunum Tolgahan Sayışman: Hem fiziken hem zihinsel yorgunum
Adis Jahovic: Falcao çok iyi bir santrfor Adis Jahovic: Falcao çok iyi bir santrfor
ABD birlikleri yeniden Kamışlı'da devriye atıyor ABD birlikleri yeniden Kamışlı'da devriye atıyor
Millilerimiz Fransa maçının hazırlıklarına başladı Millilerimiz Fransa maçının hazırlıklarına başladı
Serdar Bilgili 4 yıl sonra baba oldu Serdar Bilgili 4 yıl sonra baba oldu
Şarkıcı Sıla: Sahne gücüm yok Şarkıcı Sıla: Sahne gücüm yok
Yusuf Güney'in polislerle söylediği Komando Marşı sosyal medyanın gündemine oturdu Yusuf Güney'in polislerle söylediği Komando Marşı sosyal medyanın gündemine oturdu
1,5 milyon liraya yürüyecek 1,5 milyon liraya yürüyecek
Sinemanın yeni Kilit ismi Sinemanın yeni Kilit ismi
İstanbul'a övgü İstanbul'a övgü
Anzer Balı önce hastalara satılacak Anzer Balı önce hastalara satılacak
CSKA Moskova ocak ayında Adem Ljajic için Beşiktaş'a teklif götürecek CSKA Moskova ocak ayında Adem Ljajic için Beşiktaş'a teklif götürecek
Yusuf Yazıcı'nın fiziksel yetersizliği dikkatlerden kaçmadı Yusuf Yazıcı'nın fiziksel yetersizliği dikkatlerden kaçmadı
Mustafa Cengiz yine ateş püskürdü: Dışarıda çok ciddi şer odağı var Mustafa Cengiz yine ateş püskürdü: Dışarıda çok ciddi şer odağı var
Süryaniler yalan haberlere karşı ABD'nin yönettiği dünya basınını uyardı Süryaniler yalan haberlere karşı ABD'nin yönettiği dünya basınını uyardı
16 yaşında baba katili oldu: Annemi kurtarmak için böyle bir şey yaptım 16 yaşında baba katili oldu: Annemi kurtarmak için böyle bir şey yaptım
Rezidanstaki feci olayla ilgili flaş gelişme! Her satırı korkunç... Rezidanstaki feci olayla ilgili flaş gelişme! Her satırı korkunç...
Terör örgütü PKK/YPG yine gazetecilere bomba attı Terör örgütü PKK/YPG yine gazetecilere bomba attı
Beykoz'da darp edilen sağlık personeli dehşet anlarını anlattı Beykoz'da darp edilen sağlık personeli dehşet anlarını anlattı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Ekim 2019 Cumartesi 12:02:28 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 12:07:12

Şarkıcı Sıla: Sahne gücüm yok

Şarkıcı Sıla, Fırat’ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle konserlerini iptal etti.

Sıla, Instagram hesabı üzerinden yayınladığı paylaşımda, “Vatan evlatları canla başla mücadele verirken, aileleri evlerinde evlat yolu gözlerken, günahsız bebek, çocuklarımız ve sivil halkımız canından olurken, yaralanırken, coşku ve neşemle sahnede olacak gücü kendimde bulamıyorum” ifadelerini kullandı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ