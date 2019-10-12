12 Ekim 2019 Cumartesi 12:02:28 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 12:07:12
Şarkıcı Sıla: Sahne gücüm yok
Şarkıcı Sıla, Fırat’ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle konserlerini iptal etti.
Sıla, Instagram hesabı üzerinden yayınladığı paylaşımda, “Vatan evlatları canla başla mücadele verirken, aileleri evlerinde evlat yolu gözlerken, günahsız bebek, çocuklarımız ve sivil halkımız canından olurken, yaralanırken, coşku ve neşemle sahnede olacak gücü kendimde bulamıyorum” ifadelerini kullandı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT