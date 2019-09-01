Sahne aynı sevgililer farklı

Murat Dalkılıç, 4 yıl önce Merve Boluğur’a yazdığı şarkıyı Harbiye konserinde okuyup, güzel oyuncuyu ağlatmıştı. Popçu, bu kez aynı sahnede Hande Erçel’in kirpiklerine yazdığı şarkıyı seslendirip, ona serenat yaptı.

Yakışıklı popçu Murat Dalkılıç, önceki gün Turkish Airlines konserleri kapsamında Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde müzik severlerle buluştu. 18 Ağustos 2015’te o dönem aşk yaşadığı Merve Boluğur’a Harbiye sahnesinden seslenip, onun için yazdığı şarkıyı söyleyen Murat Dalkılıç uzun süre konuşulmuştu. Kısa süre sonra evlenen çift iki yıl önce yollarını ayırdı. Hiç zaman kaybetmeden Hande Erçel’le aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç önceki akşam Harbiye Açıkhava sahnesinde yine serenat yaptı. Hande Erçel’le tanıştığında kirpiklerine vurulduğunu söyleyip, ınstagramda aşkının kirpiklerinin fotoğrafını paylaşan Murat Dalkılıç ‘İlk gördüğümde takma kirpik mi diye çekmiştim ama malesef gerçek’ notunu yazmıştı. Şimdi de kirpik anlamına gelen ‘Müjgan’ şarkısını yazıp besteleyen ünlü popçu şarkıyı sevgilisinin elini tutup, gözlerine bakarak söyledi. 5 bin kişinin izlediği konser boyunca gözlerini bir an olsun Hande’den ayırmayan Dalkılıç’ı görenler ‘Aynı nakarat, bakalım bu aşk mutlu bitecek mi?’ şeklinde yorum yaptı.

2012 yılında Murat Dalkılıç’ın Kader adlı şarkısının klibinde oynayan Bensu Soral, önceki akşam Harbiye’deydi. Eşi Hakan Baş’la birlikte yakın arkadaşı Murat Dalkılıç’ın konserini dinlemeye giden güzel oyuncu ‘Murat benim için değerli bir dost’ dedi.