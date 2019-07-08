'Şahangiller'in Emrah'ı anlattı: Youtube'a nasıl başladı? Youtube'dan Nasıl Para Kazanılır?

Sosyal medyaya ilk ne zaman giriş yaptınız?

Twitter’ın ilk çıktığı dönemde giriş yaptık. Twitter’da mizahı güçlü olanlar sosyal medyada tutundu. Benim normalde 2008-2009 yıllarında Twitter maceram başladı. Orada içerik üretmeye başladım. Vine’ın açılması ile oraya daha ağırlık verdik. Vine’da video içeriği üretmeye başladık. Vine kapandıktan sonra YouTube’da içerik üretmeye başladık. Burada da kısa sürede tutunduk iyi bir noktaya geldik. İnsanlar para nerede Şahangiller’in Emrah Şahan ve Gönül Şahan’ı orada diyor. Biz paranın olduğu yere değil de popüler olan yerlere giriş yapıyoruz.



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YouTube’un geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Biz genelde Avrupa’yı beş altı sene geriden takip ettiğimiz için burada daha da ileri gideceğini düşünüyorum. Artık televizyondan bir şeyler izlemek azalırken. YouTube’da izlenmeler artmaya devam ediyor.

YouTube’dan para kazanmak için tavsiyeleriniz neler?

İşini iyi yaparsan para kazanabilirsin. Bu her şeyde geçerli olan bir şeydir. Biz bu işe atıldığımızda kendi mesleklerimizi yaparken eğlenmek için sosyal medyaya girdik. Şimdi ise insanlar direk para kazanmak ve ünlü olmak için sosyal medyaya giriş yapıyor. İnsanlar önce alt yapısını sağlamlaştırması lazım sonra buralarda zaman geçirmeli. İçerik üretirken çok dikkat ediyoruz. Biz bir aile kanalıyız. Argo ve çocuklara zarar verecek söylemlerden uzak duruyoruz. İçeriklerinize dikkat ederek İyi içerik üretirseniz ve sürekliliğiniz olursa bu işi başarırsınız. Bu işte pes etmemek önemli. Eğer pes etmez sürekli video atmaya devam ederseniz. Para kazanmaya başlarsınız.

Sosyal Medyadan kazandığınız para ile geçiniyorsunuz hiç zor günler geçirdiniz mi?

Bizim bütün gelirimiz sosyal medyadan olduğu için bazen zor zamanlar da geçirdik. Öyle bir durum oldu ki eve bir şeyler almak istiyorsun ama alamıyorsun. Biz de zorluklar çektik. Evde eşimin altınlarını bozdurduk hatta o kadar kötü günler geçirdik ki çocuğumuzun altınını dahi sattık. Çok şükür o zorlukları atlattık ve bugün iyi para kazanmıyoruz diyemem ama bize yetecek kadar kazancımız var.

Spor yaptığın anı Instagram hikayelerden sık sık atıyorsunuz sporu çok mu seviyorsunuz?



Ben sporu iyi yemek yiyebilmek için yapıyorum. Ben yiyorum spor yapıyorum kilomu dengeliyorum. Ben dört beş yıldır 110 kiloyum. Spor ve kiloda da yine istikrarlıyım.

Yorum okumaya ne kadar zaman ayırıyorsunuz?

Yorumları eskiden çok okuyordum hatta hemen hemen hepsini okuyordum. Bazen insanlar çok acımasız yorumlar yapıyor. İnsanlar hep mutlu olmamızı istiyor. Olumsuz yorumlar demoralize etmeye başladığında okumayı azalttım.

Eleştirilerde eğer eksiğimiz varsa bunu bize söylemesi güzel. Mesela biz YouTube videolarımızı telefon ile çekiyorduk bir gün 10 bir çocuk bizi eleştirdi. O eleştiri kameralı sisteme geçmemize vesile oldu. 10 yaşındaki çocuk çıktı bize dedi ki; “İçerikleriniz güzel ama ışık kötü, çekim kalitesi kötü eğer kamera alıp çekim yaparsanız videolarınız daha çok izlenir”. Biz de bu yorum sonrası ekipmanlar aldık. Bu değişim ile videolarımız gerçekten çocuğun dediği gibi daha fazla izlendi.

En sevdiğin ve sevmediğin YouTuber kim?

Delimi Ne? Kardeşimi çok seviyorum. Sevmediğim yok. Ben herkesin iyi olduğunu düşünüyorum. İşini yapan iyi yerlere gelsin istiyorum.

Televizyonların gerileyeceğini düşünen Şahan, televizyonların geleceği için “ Web TV’ler daha da çoğalacak. İnternet dizileri daha da artacak. Biz de YouTube’da malbeyanı diye bir dizi çektik. Sekiz bölümlük iyi izlendi. Bunlar daha da çoğalmaya devam edecektir” diyor.