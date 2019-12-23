23 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 03:29:23
Şahane Hayaller hatırası
Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın üstlendiği, kadrosunda Ömer Başdoğan, Cemil Şahin, Suzan Aksoy, Salih Kalyon, Berrak Güvem ve Çetin Altay gibi önemli oyuncuların yer aldığı 'Şahane Hayaller' adlı sinema filminin çekimleri tamamlandı.
Film ekibi, çekimlerin tamamlanmasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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