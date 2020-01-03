03 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 22:14:53
Şafak Sezer'den film sürprizi
Yakında yeni bir sinema filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü komedyen Şafak Sezer önceki akşam sanatçı arkadaşı Ercan Avşar ile alışveriş yaparken görüntülendi.
Sezer, hayranlarına “Yakında yeni bir sinema filmiyle hayranlarımla olacağım” mesajını verdi.
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