Sadık dost uğurlandı

83 yaşında hayata veda eden Süleyman Turan dün son yolculuğuna uğurlandı. Üsküdar Şakirin Camii’nde düzenlenen törene Türk sinemasının usta isimleri katıldı. Cenazeye katılan Ediz Hun, “Beraber sinemaya girdik 63 senesinde. Çok samimi, sevecen, esprili bir insandı. Sanat kabiliyeti de çok yüksekti. Büyük bir kayıptır” dedi. “Süleyman kardeşimiz çok hassas bir insan olduğu için yaşadığı olaylardan büyük üzüntü duyarak gitti” diyen Kadir İnanır, “Gerçek bu, kaçınılmaz. Bir gün benim için de gelirseniz çok sevinirim” diyerek herkesi duygulandırdı.

DİYARBAKIR ANNELERİNE DESTEK

Diyarbakır’da HDP binası önünde nöbet tutan annelere, cenazeye katılan sanatçılar Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit ve Ahmet Özhan’dan destek mesajı geldi. Hülya Koçyiğit, annelere destek olduğunu belirterek, bu hafta içinde Diyarbakır’a giderek anneleri ziyaret edeceğini duyurdu. Orhan Gencebay da “Şu an oradaki anneler de çok acı çekiyor. Son derece üzülüyoruz” dedi. Ahmet Özhan ise “Yürekten yanlarındayız. Kendilerini yalnız zannetmesinler” ifadesini kullandı.