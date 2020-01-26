26 Ocak 2020 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 09:15:48
Sadece kendini seviyormuş
Serdar Ortaç önceki akşam Nişantaşı’nda bir mekan çıkışı görüntülendi. Chole Loughnan ile Serdar Ortaç 8 Ağustos'ta yollarını ayırdı.
14 Şubat’ta bir mekanda sahne alacağını söyleyen şarkıcı, “Sevgililer gününü ilk kez tek başına kutlayacaksınız?” sorusuna karşılık, “Evet sevgililer gününe yalnız gireceğim ama kendimi seviyorum. Böyle tek mutluyum. Allah böyle istedi alın yazım böyleymiş elimden bir şey gelmez. Sevenlerim sevdiklerim var yeter bana” diye konuştu.
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