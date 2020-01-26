Sadece kendini seviyormuş

14 Şubat’ta bir mekanda sahne alacağını söyleyen şarkıcı, “Sevgililer gününü ilk kez tek başına kutlayacaksınız?” sorusuna karşılık, “Evet sevgililer gününe yalnız gireceğim ama kendimi seviyorum. Böyle tek mutluyum. Allah böyle istedi alın yazım böyleymiş elimden bir şey gelmez. Sevenlerim sevdiklerim var yeter bana” diye konuştu.