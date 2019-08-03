03 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 01:33:40
'Saç rengime fanlarım karar versin'
Yaz tatilini Ege sahillerinde geçiren Ece Erken, bayram öncesi İstanbul'a döndü.
Soluğu kuaföründe alan Erken, saç rengi için sevenlerinden fikir aldı. Fotoğrafının altına “Yeni yayın dönemi geliyor ya... Size bir soru. Saçımı küt kestirip sapsarı yaptırayım mı? Yoksa koyu renk mi? Eylüle az kaldı, ne diyorsunuz? Sonuçta sizin göz zevkiniz” şeklinde not düştü.
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