'Saç rengime fanlarım karar versin'

Soluğu kuaföründe alan Erken, saç rengi için sevenlerinden fikir aldı. Fotoğrafının altına “Yeni yayın dönemi geliyor ya... Size bir soru. Saçımı küt kestirip sapsarı yaptırayım mı? Yoksa koyu renk mi? Eylüle az kaldı, ne diyorsunuz? Sonuçta sizin göz zevkiniz” şeklinde not düştü.