Saatin parasını geri aldı

Rnk Prodüksiyon, Mehmet Yıldırım tarafından düzenlenen gecenin sunumunu Gökay Kalaycıoğlu ve Tuğba Özay üstlendi. Etkinlik başarılı tasarımcı Burak Öget in defilesiyle başladı. Defilede, Elif Ece Uzun, Sevil Uyar gibi ünlü mankenler podyumda boy gösterdi.

Gecenin finalinde, Demet Akalın sahne alırken, eşi Okan Kurt da Dj’lik yaptı. Şarkıcı Berkay’la girdiği “ Hediye saat” polemiğiyle ilgili de açıklama yapan Demet Akalın, saatin parasını geri aldıklarını dile getirdi.