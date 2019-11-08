Saat krizinde son nokta! Akalın ne cevap verecek

Demet Akalın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e doğum hediyesi olarak pahalı bir saat almıştı. İddialara göre Berkay ve eşi, saati iade edip parasını almak isteyince durumdan haberdar olan Akalın çok sinirlenmiş, “Hediye satılmaz” diyerek çifte küsmüştü. Hediye polemiğiyle gündemden düşmeyen Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, önceki akşam Recep İvedik 6 filminin galasına katıldı. Saat krizi sorulunca yüzü düşen yakışıklı popçu, “Bizim hayatımızda bu konular konuşulmuyor. Ben eşimle ya da çevremdeki arkadaşlarımla bu bahsedilen konuları bir dakika bile konuşmuyorum. Bizim kimseyle ne bir nispet ne de başka bir şeyimiz olamaz. Allah herkesin yolunu açık etsin. Birleri bin olsun. Bizim için konu kapanmıştır” dedi. Akalın’ın Okan Kurt’la boşanma sürecinde “Berkay bana kapılarını açtı” sözlerinin hatırlatılması üzerine şarkıcı şunları söyledi: “Olması gerekeni yaptım, bu konuşulması gereken ya da abartılacak bir konu değil. Herkesin kendi hayat tercihi, biz kendi hayatımızda mutluyuz.”