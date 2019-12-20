Saadet Özsırkıntı kimdir? O Ses Türkiye Saadet kaç yaşında, nereli?

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SAADET ÖZSIRKINTI KİMDİR?

Saadet Özsırkıntı son yıllarda sunduğu programlar ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Saadet Özsırkıntı şuan, O Ses Türkiye'nin backstage sunuculuğunu yapıyor.

1990 yılının Mayıs ayında dünyaya gelen Saadet Özsırkıntı’nın burcu Boğa’dır. Adana doğumlu güzel sunucu baba tarafından da aslen Adana’lıdır. Boyu 1.71 cm, kilosu ise 53’tür.

Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim almış sonrasında ise dil eğitimi için İngiltere’ye gitmiş bir süre yaşantısını orada sürdürmüştür.

İlk olarak Fanta reklam filminde yer alan güzel sunucu Cnn Türk’te komik videolar ile ilgili bir program sunmuş ardından Tv 8 kanalında Dünya Listeleri Müzik programını sunmuştur.

Survivor’da backstage sunuculuğu yapan Saadet Özsırkıntı yeni dönemde O Ses Türkiye‘nin sunuculuğunu üstlenmiştir. 2015 yılında 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu olmuştur.

2018 yılında devam eden O Ses Türkiye yarışmasında jüriler arasında Murat Boz, Seda Sayan, Hadise ve Beyazıt Öztürk yer almıştır. 2019 yılında ise yine Survivor yarışmasında sunucu olarak görev yapan Saadet Özsırkıntı, İhsan Tarkan, Sema Aydemir ve Hakan Hatipoğlu ile birlikte ekranlarda yer aldı.