Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber'den lüks tatil! Geceliği 32 bin liralık otelde kaldılar

Eski kaleci Rüştü Reçber ile eşi Işıl Reçber, lükste sınır tanımıyorlar. Reçber Ailesi tatil için, Hollywood yıldızları Gwyneth Paltrow, George Clooney ve Julia Roberts'ın tercihi olan İtalya'nın gözde şehri Positano'ya gitti.

İTALYA'DA PARA SAÇTI

Reçber ailesi, konaklamak için de Hotel Villa Franca'nın geceliği 32 bin 500 liralık deniz manzaralı odasını tercih etti. Tatil içinin kesenin ağzını açan Reçber ailesi, günlük kirası bin euro (yaklaşık 6 bin lira) olan tekneyle de Amalfi kıyılarını keşfe çıktı.

(Takvim)