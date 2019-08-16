'Ruhu'nu buldu

Rap'çi Misha ile kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan Hande Yener'in ağzı kulaklarında. Önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülenen ünlü popçu rap'çi Misha ile aşklarının stüdyoda albüm çalışmması sırasında başladığını söyleyerek 'Müzik enerjisiyle oldu. Aslında hayatıma kimseyi almayı düşünmüyordum ama kendi kendine gelişti, enerji tamamlanması oluştu” dedi. Sevgilisini telefonuna ‘Ruhum’ diye kaydettiği görülen şarkıcı, “Misha beyi ‘Ruhum’ diye kaydetmişsiniz” denilmesi üzerine “Bir şey kaçmıyor sizden. Bu iyidir, ruhunu bulmak” diye konuştu.