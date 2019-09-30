30 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 02:51:49
Rötarlı düğün
Geçtiğimiz yıl gizlice evlenen ünlü şarkıcı Justin Bieber ve Hailey Baldwin’in yaşanan aksilikler nedeniyle sürekli ertelenen düğünü bugün gerçekleşecek.
JUSTIN DEPRESYON TEDAVİSİNDEYDİ
Geçen yıl eylülde sessiz sedasız evlenen Justin Bieber ve model Hailey Baldwin, bir yıldır planladıkları ancak şarkıcının depresyon tedavisi nedeniyle sürekli ertelemek zorunda kaldıkları düğünlerini, bu kez gerçekleştiriyor.
Çift için bugün Carolina sahilindeki lüks bir mekanda görkemli bir tören düzenlenecek. Çok sayıda ünlü ismin katılacağı töreni, dünya basını da yakından takip edecek.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT