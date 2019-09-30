Rötarlı düğün

JUSTIN DEPRESYON TEDAVİSİNDEYDİ

Geçen yıl eylülde sessiz sedasız evlenen Justin Bieber ve model Hailey Baldwin, bir yıldır planladıkları ancak şarkıcının depresyon tedavisi nedeniyle sürekli ertelemek zorunda kaldıkları düğünlerini, bu kez gerçekleştiriyor.

Çift için bugün Carolina sahilindeki lüks bir mekanda görkemli bir tören düzenlenecek. Çok sayıda ünlü ismin katılacağı töreni, dünya basını da yakından takip edecek.