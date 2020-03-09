Ronaldinho'nun hapishaneden ilk fotoğrafı
Sahte pasaportla Paraguay'a giriş yaptıktan sonra tutuklanan Ronaldinho'nun hapisten ilk görüntüsü ortaya çıktı.
Paraguay Devlet Mahkemesi, ülkeye sahte pasaportla giriş yapmaya çalıştıkları gerekçesiyle eski Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldinho ve kardeşi Roberto de Assis Moreira'nın tutuklanmasına karar vermişti.
Sahte pasaportla Paraguay'a giriş yaptıktan sonra tutuklanan Ronaldinho'nun hapishanedeki ilk görüntüsü basına sızdı.
Paraguaylı gazeteci Hernan Rodriguez, sosyal medya hesabından “Çok güçlü” başlığı ile Ronaldinho’nun hapishaneden ilk fotoğrafını paylaştı.