28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 22:56:56
Romantik kutlama
Ünlü oyuncu ve sunucu Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay’ın yeni yaşını paylaştığı bu fotoğraf ile kutladı.
Karahan, fotoğrafın altına “İyi ki doğdun iyi kilerimin sebebi” notunu düştü.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Yardım kampanyası başlattı! Leonardo DiCaprio'dan milyon dolarlık bağış!
- Duyanlar şoke oluyor... Bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı!
- Çukur dizisinin 'Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, tüm gelirini Bursaspor'a bağışladı
- Göçer'den Akçıl'a: Medya maymunluğu yapma
- Anne Marie Antalya'da! 5 günlük tatili 74 bin lira