Romantik jön

2017 yılında yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'le dünyaevine giren Fahriye Evcen, geçtiğimiz nisan ayında bebeği Karan'ı kucağına almıştı. Ağustos ayında Bodrum tatili dönüşü havalimanında görüntülendiğinde kilolarını veremediği için eleştirilen Fahriye Evcen, o günden bugüne pek görünmüyor. Zamanını oğlu Karan'la ilgilenerek ve spor yaparak geçiren Fahriye Evcen, nihayet istediği forma yaklaştı. Güzel oyuncunun keyfi eşi Burak Özçivit'in yaptığı sosyal medya paylaşımıyla daha da arttı. Kuruluş Osman dizisiyle ekranlarda boy gösteren Burak Özçivit, eşiyle çekilen selfie'yi sayfasında paylaştı. Aylar sonra gelen bu paylaşımla mutlu olan Fahriye de aynı fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü çiftin sevenleri, “Soğukta aşk başkadır” yorumunda bulundu.

Uzun süredir Kuruluş Osman'daki Osman Bey karakterine titizlikle hazırlanan Burak Özçivit, dizinin yayın hayatına başlamasıyla vaktinin büyük bölümünü sette geçiriyor. Oğlu Karan ve eşini çok özleyen Özçivit, onların set ziyaretleriyle özlemini gideriyor.

Fahriye Evcen'in makyajsız hali sosyal medyada büyük beğeni topladı. Kiloları nede- niyle eleştirildiği dönemde sıkıntılı günler geçiren oyuncunun morali yerine geldi.