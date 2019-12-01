Romantik güzel

Armutlu’da bir mekanda doğum günü kutlaması yapan çift, çok geç olmadan mekandan ayrıldı. Atakan Koru eşi Azra Akın’ın çok romantik olduğunu söyleyerek “Azra benden daha romantik o sık sık böyle yemekler organize eder, ona çok teşekkür ediyorum” dedi. Azra Akın yeni sezonda ekranlarda olacağı için şimdilik ikinci çocuği düşünmediklerini dile getirdi.