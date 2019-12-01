01 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 00:26:58
Romantik güzel
Dünya güzelimiz Azra Akın önceki akşam eşi Atakan Koru’yu doğum günü yemeğine götürdü.
Armutlu’da bir mekanda doğum günü kutlaması yapan çift, çok geç olmadan mekandan ayrıldı. Atakan Koru eşi Azra Akın’ın çok romantik olduğunu söyleyerek “Azra benden daha romantik o sık sık böyle yemekler organize eder, ona çok teşekkür ediyorum” dedi. Azra Akın yeni sezonda ekranlarda olacağı için şimdilik ikinci çocuği düşünmediklerini dile getirdi.
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