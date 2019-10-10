10 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 23:08:34
Romantik gezinti
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, eşi Hatice Gönül'le birlikte İstinye'de objektiflere yansıdı.
Yağmurlu havadan dolayı alışveriş turunu hızlı adımlarla gerçekleştiren başarılı futbolcu ve eşi, dünyaca ünlü markaların mağazalarını gezerek yeni sezon ürünleri incelediler.
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