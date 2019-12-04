Rock'çı Mahmut Tuncer

Usta sanatçı, Rock’n Aid yardım konserinde ilk kez rock bir parça seslendirecek. 7 ve 8 Aralık'ta gerçekleşecek etkinlikte; kadın sığınma evlerindeki şiddet mağduru kadınlara yardım amaçlı konserler verilecek. Duyarlı sanatçı Tuncer de fark yaratmak adına rock müzik yapacağını dile getirdi.

Grammy ödüllü Brooklyn’li şarkıcı Maya Azucena da Mahmut Tuncer'le aynı etkinlikte sahne alacak.