Rihanna, Kendall Jenner ve Gigi Hadid’in mont modasına Bülent Ersoy da uydu
Dünya starları Rihanna, Kendall Jenner ve Gigi Hadid’in giydiği uzun ve bol mont modasına Bülent Ersoy da uydu. Diva 7 saatlik alışverişte 100 bin lira harcadı.
Diva Bülent Ersoy, önceki akşam yılbaşı alışverişi için Nişantaşı’ndaydı. Alışveriş tutkusuna bir kez daha yenik düşen Diva, çıktığı turda servet harcadı. Ersoy’un ilk işi mont almak olurken, girdiği kürk mağazasında yaklaşık 4 saat kaldı. Dünya starları, Rihanna, Kendall Jenner ve Gigi Hadid gibi bol ve uzun mont modasına Diva da katıldı.
Özel tasarladığı ve bir servet ödediği montun farklı renklerinden de yaptıran Bülent Ersoy’un ne kadar harcadığı öğrenilemezken, montun farklı renklerinden de sipariş verdiği öğrenildi.Aksesuara düşkün olduğu bilinen sanatçı daha sonra bir takı mağazasına uğradı. Yaklaşık 30. bin TĹ'lik bir alışverişte burada yapan Ersoy'un, toplamda 100 bin TL üzerinde harcama yapığı tahmin edildi.
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