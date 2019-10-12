Rıhanna ateş püskürdü: Akıl hastasısın Trump

Ülkede ateşli silahlarla yapılan katliamlarda can kayıplarının artmasına rağmen Trump’ın hiçbir şey yapmamasına tepki gösteren sanatçı, “İnsanlar yasal şekilde alınan silahlarla öldürülüyor. Bu normal değil” dedi. Rihanna, Trump'ın Texas, Chicago ve Ohio'da üst üste düzenlenen katliamların faillerinden “Çok ciddi akıl hastaları” diye söz etmesine de tepki göstererek, “Amerika'daki en akıl hastası insan, bizzat Başkan gibi görünüyor” dedi.