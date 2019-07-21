21 Temmuz 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 09:02:14
Reynmen'e Ben Fero'lu nispet
Reynmen, yeni şarkısı Ela'nın klibinin ilk üç günde 35 milyon izlendiğini söyleyince tepki gösteren Demet Akalın ve Işın Karaca'ya bir liralık dava açağını açıklamıştı.
Önceki akşam Ebru Gündeş konserini izlemeye giden Demet Akalın, “Reynmen’in size açtığı 1 liralık tazminat davasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorularına “Yılın müzik adamı Ben Fero, üzerine konuşmaya gerek duymuyorum” diyerek Reynmen’in adını bile anmadı.
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