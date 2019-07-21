Reynmen'e Ben Fero'lu nispet

Önceki akşam Ebru Gündeş konserini izlemeye giden Demet Akalın, “Reynmen’in size açtığı 1 liralık tazminat davasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorularına “Yılın müzik adamı Ben Fero, üzerine konuşmaya gerek duymuyorum” diyerek Reynmen’in adını bile anmadı.