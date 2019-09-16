Ünlü şarkıcıdan Reynmen tepkisi!

Yeni teklisi “Gel Güzelim Gel” hakkında konuşan Aydın, günde 4 milyondan fazla izlendiğini söyledi. Şarkıcı, Reynmen hakkında yaptığı yorumlarla da dikkat çekti. Geçtiğimiz akşam kız arkadaşıyla görüntülenen ve muhabirlere saldıran Reynmen’in bu hareketiyle ilgili sert konuşan Aynur Aydın, “Çok üzücü bir durum, son yaptığı asla affedilemez bir şey. Özellikle “kadına şiddete hayır” konserine çıkmış birisi için çok çirkin bir davranış. Öğrenmesi gereken çok şey var” dedi.