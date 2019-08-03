Reynmen takipçisinin mesajına böyle yanıt verdi: Kudurabilirler

'Derdim Olsun' ve 'Ela' isimli şarkılarla müzik dünyasında yükselişe geçen ve birçok ünlü isim tarafından eleştirilen sosyal medya fenomeni Reynmen, Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Reynmen, kendisini kıskanan ünlü isimler için de "Kudurabilirler" dedi.

"SAHİP OLDUKLARIMI KISKANAN ÜNLÜLER KUDURABİLİR"

Fenomen, bir hayranının, "Ünlüler seni kıskanıyor, parlamandan…" mesajına "'Allah herkesin kalbine göre versin' dememe rağmen benim sahip olduğum şeyi kıskanan ne kadar ünlü varsa hepsi kudurabilir" cevabını verdi.

BUSE VAROL'A GÖNDERME YAPTI

Öte yandan Reynmen, bir açıklamasında "Reynmen'in şarkısı 22 milyon izlendiyse konsere de 22 milyon kişi mi gidecek?" diyen Buse Varol'a da gönderme yaptı. Fenomen, "Ünlülerin sana yaptığı en saçma bulduğum yorum" sorusuna "Ünlü mü bilmiyorum ama 'Nasıl yani şimdi 22 milyon mu gelecek konsere'" cevabını vererek kahkaha attığını gösteren gülme işaretleri koydu.