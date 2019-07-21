Reynmen Ela şarkısından ne kadar kazandığını ilk kez açıkladı! Dudak uçuklatan rakam

Başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelerin müzik listelerinde hala üst sıralarda yerini koruyan Reynmen, yaşanan polemiklerin ardından 'Ela' şarkısından ne kadar gelir elde ettiğini açıkladı. Rakamı görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

İkinci şarkısı Ela ile YouTube'da rekor kıran sosyal medya fenomeni Reynmen, şu ana kadar yaklaşık 20 bin dolar kazandığını ekran görüntüsüyle birlikte açıkladı. Daha önce şarkılarının gelirlerini vakıflara bağışlayacağını söyleyen Reynmen, "Şuan güncel bu para. Berkcan'ın darülaceze yayınında da söylediğim gibi vakıflara ve hayır kurumlarına bağışlanacak" açıklamasında bulundu.





Ayrıca rekorlara doymayan Reynmen, Spotify'ın şarkıyı yayınlandığı gün ilk sıraya yerleşti ve tüm zamanların Türkiye günlük dinlenme rekorunu kırdı. Ama bazı or..: Reynmen, izlenme sayısının hile olduğunu düşünen ünlü sanatçılara ise, "Hepsine çok teşekkür ederim. Yorumları benim için çok değerli iyi veya kötü. Ama bazı or..." diyerek sözünü yarıda kesmişti.



Peki Reynmen kimdir?: Sosyal medyada Reynmen adı ile tanınan Yusuf Aktaş, 1995 yılında İstanbul, Bağcılar'da dünyaya geldi. Üç kardeştir. Bir kardeşi ve bir de ablası vardır. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe’dir. Reynmen, ilköğretimi Ahmet Kabaklı Okulu'nda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu'na nakil olmuş ve ilköğretimi orada bitirdi.



Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne yazılan Reynmen, oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak liseyi açıköğretimde tamamladı.

Radyo ve Televizyon Programcılığı okuyan ve Scorp’ta çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen ve dikkatleri üzerine çeken fenomeni olmayı başaran Yusuf (Reynmen) Aktaş, günümüzde Youtube video sitesinde yayınladığı videolar ile takipçileri tarafından oldukça beğeni toplamıştır.



Reynmen, 25 Ocak Cuma günü yayınladığı 'Derdim Olsun' şarkısı ile 24 saatte 6.3 milyon kullanıcıya ulaşarak Aleyna Tilki'nin elinde bulundurduğu en kısa zamanda en çok izlenen video rekorunu da kırdı.

Sosyal medya dışında ünlü oyuncular ile de arası oldukça iyi olan Reynmen, Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile birlikte Sie Liegt in Meinen Armen şarkısını söyledi ve büyük beğeni kazandı. Özellikle Biziz ve Voyovoy şarkıları ile ciddi bir mesafe kateden ünlü YouTuber 2018 yılında dünyanın en iyi aktörlerinden Dwayne Johnson ile bir araya geldi.