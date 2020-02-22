Reyhan Karaca: Konuşsam Türkiye sallanır! Reyhan Karaca'nın son aşkı eski sevgilisi kim?

90’lı yıllara damgasını vuran Reyhan Karaca, 'Serhat’la Kayıttayız’ programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Bir dönem vokalistliğini yaptığı Mustafa Sandal gibi kitap çıkarıp çıkarmayacağı yönündeki soruya Karaca “Belli bir olgunluğa geldikten sonra yaşanmışlıkları insanlara aktarmak istersin. Ben yazacak olsam isimleri yazmam” dedi. Karaca, kitap yazarsa aşk hayatıyla ilgili şeyler de yazabileceğini belirtip, ‘ Mesela bir süre önce biten bir ilişkim var. Konuşsam Türkiye sallanır” dedi.





Reyhan Karaca 'Aşk Tutulması’na yakalanmıştı...



Türk Pop Müziği'nin sevilen yorumcularından Reyhan Karaca, geçen ay Aşk Tutulması isimli yeni single’ı ile müzikseverlerle buluşmuştu. Kendi bestesi olan şarkısıyla hayranlarının karşısına çıkan Reyhan Karaca, kısa sürede hayranları tarafından tam not almayı başarmıştı...



SON SEVGİLİSİ O MU?

Reyhan Karaca son olarak geçe yıl, Arnavutköy'de Şef Yağız İzgül ile görüntülenmişti. Karaca'nın o dönem İzgül ile birlikte olduğu iddia edilmiş, ikili soruları cevaplamamıştı. Karaca'nın bu açıklamalarının ardından akıllara 'Şef Yağız İzgül Karaca'nın son sevgilisi mi' sorusunu getirdi...

KARACA'DAN YENİ İMAJ



Aşk Tutulması isimli yeni single'ı ile müzik dünyasına geri dönen Reyhan Karaca, yeni imajı ile de oldukça dikkat çekiyor. “Aşk Tutulması” isimli yeni single’ını geçtiğimiz hafta müzikseverlerle buluşturan Reyhan Karaca, yeni imajıyla da dikkat çekti.

Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan şarkısının imaj fotoğrafları için saçlarını kızıla boyatıp kestiren Reyhan Karaca, Bükre İkizer’in styling’i ile Mustafa Eğriboz’un objektifine poz verdi.



REYHAN KARACA KİMDİR?

Pop şarkıcısı, dizi ve sinema oyuncusu. 8 Kasım 1970 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ahmet Karaca ile Sevim Karaca’nın kızları. “Sevdik Sevdalandık” ve “Gölge Çiçeği” parçalarıyla tanınan Reyhan Karaca müzik yaşamına İstanbul Çocuk Korosu’nda başladı. Küçük yaşta müziğe olan yeteneği keşfedilen sanatçı, ilkokulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümünde eğitimine devam etti. Burada ortaokul, lise ve üniversite eğitimini tamamladıktan sonra yine İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Müzik Bölümünde yüksek lisans yaptı.Yüksek eğitimini tamamlamasından sonra 3 yıl kendi okulunda kabak kemane dersleri verdikten sonra 2001-2002 yılları arasında özel bir lisede müzik öğretmenliği yaptı.

Sanatçının profesyonel müzik çalışmaları 1987 yılında başladı. Birçok isme vokal ve enstrüman ile eşlik etti. 1988 yılında Melih Kibar ile Eurovision Türkiye elemelerinde solistlik yaptı. 1989 yılında Zerrin Özer ile çalışmaya başlayan Reyhan Karaca, 1991 yılında İzel, Can ve Reyhan üçlüsü olarak Eurovision’da, “İki Dakika” adlı parça ile Türkiye’yi temsil etti. Bu parça ile Türkiye elemelerinde 1., yarışmada ise 12. oldu.Eurovision deneyiminden sonra birçok reklam cıngılında ve dizi müziğinde yer aldı. 1993 yılında ilk albüm çalışması “Başlangıç” ile Türk Pop Müziği listelerine girdi. Bir yandan sahne çalışmalarına devam eden sanatçının yükseliş yapması, 1995 yılında Star TV’de yayımlanan “Gölge Çiçeği” adlı dizinin müziğini seslendirmesi ile oldu. Aysel Gürel’e ait olan ve dizinin ismini taşıyan parçada etkili vokali ile adından söz ettirmeyi başardı. Ardından 1997 yılında çıkış yaptığı “Sevdik Sevdalandık” adlı albümünü piyasaya çıkardı. Aynı yıl Kral TV’nin düzenlediği yarışmada “En iyi Çıkış Yapan Pop Müziği Kadın Şarkıcı” ödülünü aldı.

2000 yılına kadar sahne çalışmalarına devam eden Reyhan Karaca, aynı yıl “Yaman Olacak” adlı albümü ile sevenleriyle buluştu. Bu albümde Mustafa Sandal, Ferda Anıl Yarkın, Feyyaz Kuruş, Aysel Gürel,Metin Özülkü, Eda Özülkü, Zeynep Talu,Seda Akay,Selim Çaldıran, Mert Ekren gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu. Ardından 3 sene sonra “Mesela” albümünü yayımladı. Bu albümde “Senin İçin Üzgünüm”,”Mesela”,”Ayaz Gözlüm”,”İnkar Ediyorum” ve “Bile Bile” şarkılarıyla öne çıktı.2007 yılında albümünde Fettan Can, Zeynep Dizdar, Tolga Sunter, Metin Özülkü, Genco Arı gibi isimlerle çalıştığı ” İmza” adlı albümü ile uzun bir aradan sonra dönüş yaptı. Aynı zamanda 2008 yılından beri “İmzalı-yorum” adlı televizyon programı ile karşımıza çıktı. Magazin haberlerinden uzak kalmayı başaran sanatçı, yer aldığı bir müzikalden sonra oyunculuk çalışmalarına ağırlık vermiştir.Reyhan Karaca, şarkıcılıktaki başarısının yanı sıra diğer yeteneklerini de geliştirmek amacıyla oyunculuk dersleri aldı ve ünlü sanatçılarla beraber bir müzikalde başrolde oynadı.2008 yılında, kendisinin hazırlayıp sunduğu “İmza’lı-Yorum” isimli TV programına başladı ve bu alanda da başarılarını göstererek kendisini daha da geliştirdi.

Magazinden uzak kalmaya çalışan sanatçı zamanlarda Sultans Of The Dans grubundaki bir hocadan dans dersleri almaktadır.