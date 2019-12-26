Ressam Sultan

Proje fikrini ortaya atan Metin Çanak'ın Türk Sineması’nın Sultanı Türkan Şoray'ın “Mihri Müşfik Hanım”ın olgunluk yıllarını oynaması için teklif götüreceği konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde Türkan Sultan ile bir araya gelecek olan yapımcı “Bu belgesel film, 45 dakikalık 3 bölüm halinde çekilecek. Türk Sinemasına bugüne kadar yaptığı hizmetlerle Türk halkının takdirine mazhar olmuş olan Sayın Türkan Şoray'ın bu projeye büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Türkiye’de çağdaş resim çalışmalarını ilk başlatan kadın ressam Mihri Müşfik Hanım, 1886-1954 yılları arasında yaşamış, değerli bir sanatçımızdır.