Ressam Sultan
İlk Türk kadın ressam Mihri Müşfik Hanım'ın hayatının belgesel olarak çekilmesi kararlaştırıldı.
Proje fikrini ortaya atan Metin Çanak'ın Türk Sineması’nın Sultanı Türkan Şoray'ın “Mihri Müşfik Hanım”ın olgunluk yıllarını oynaması için teklif götüreceği konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde Türkan Sultan ile bir araya gelecek olan yapımcı “Bu belgesel film, 45 dakikalık 3 bölüm halinde çekilecek. Türk Sinemasına bugüne kadar yaptığı hizmetlerle Türk halkının takdirine mazhar olmuş olan Sayın Türkan Şoray'ın bu projeye büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.
Türkiye’de çağdaş resim çalışmalarını ilk başlatan kadın ressam Mihri Müşfik Hanım, 1886-1954 yılları arasında yaşamış, değerli bir sanatçımızdır.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Hadise'nin 2017 yılı gelir beyannamesi ortaya çıktı! 619 TL zarar var
- Kuruluş Osman Abdurrahman Alp kimdir? Abdurrahman Alp geri mi döndü?
- 'Acun Ilıcalı'yı aldattın mı?' sorusuna Şeyma Subaşı böyle cevap verdi
- Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastanelik oldu! Gösterisi ertelendi
- Sürpriz aşktan ilk fotoğraf!