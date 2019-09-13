Resim terapisi

Dokuz ay önce yurtdışında nikah masasına oturan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’nın mutlulukları kısa sürdü. Ünlü çift, Beykoz Adliyesi’nde, önceki hafta evliliklerini bitirdi. Ayrılık acısını atlatmaya çalışan oyuncu Burcu Kıratlı, kendisini sanata verdi. Bir haftalık sessizliğin ardından Kıratlı’nın dün sabah sosyal medyada yaptığı paylaşım ses getirdi. Evinin bahçesinde resim yaparken çekilen videosunu takipçileriyle paylaşan oyuncuya, ‘Üzülme, zor günleri atlatacaksın’ diyen de, ‘Neyin sanatı, gecelikle poz vermiş’, ‘Uzun gelinlik mi çiziyor’, ‘Kanka resim yapıyormuş gibi çek’ tarzında cümlelerle eleştirenler de oldu. Yakın arkadaşları paylaşımın altına ‘Sonunda yaşam belirtisi verdin’ şeklinde not düşerek, oyuncunun bir haftadır kimseyle konuşmadığı gerçeğini de gözler önüne sermiş oldu. Yakışıklı popçu Sinan Akçıl’ın sessizliği ise sürüyor.

Burcu Kıratlı’nın resim yaparken çekilen videosu sosyal medyada günün konusu oldu. Takipçileri Burcu’yu kıyafetinden dolayı eleştirdi.

Sinan Akçıl’la Amsterdam’da nikah masasına oturan Burcu Kıratlı ‘Lunapark gibi bir hayatmız olacak’ demişti. 9 aylık evlilikleri boyunca iki kez boşanmanın eşiğinden dönen çift, geçen hafta yollarını ayırdı. Kıratlı’nın, Akçıl’ın eski sevgilisi Hadise’yi kıskandığı, bu nedenle sık sık tartıştıkları iddia edilmişti.